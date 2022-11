Természetesen nagyon sokan vannak, akik szerint nem szabad bántani ezeket az állatokat, inkább vissza kell őket paterolni korábbi élőhelyeikre. Érveik között szerepel az is, hogy Magyarországon szinte kizárt a veszettség, így ez a súlyos kór nem jelent fenyegetést sem az emberekre, sem házi kedvenceikre. Utóbbit a hivatásos vadászok is megerősítették, hozzátéve: a vakcinázásnak köszönhetően nem is kell számolni az említett problémával.

Csakhogy november 30-án aggasztó hír jelent meg az agrarszektor.hu szakportálon. Az információ nem mond ellent az iméntieknek: veszettséget igazolt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy, a rendszeres monitoring program keretében kilőtt rókánál. A fertőzött állatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisnamény község mellett ejtették el múlt héten; a járványügyi nyomozás folyamatban van, a betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be – írták. Ami azt jelenti, hogy a hazai vakcinázás sem feltétlenül hatásos, legalábbis hazánk határ menti régióiban.

Az említett állatot november 20-án diagnosztikai célból lőttek ki a helyi vadásztársaság szakemberei. A Nébih laboratóriumában elvégzett vizsgálat során a róka veszettséggel való fertőzöttségét állapították meg. A veszett vadállatot a vírustól eddig mentes vadgazdálkodási egységben lőtték ki, de közel ahhoz a területhez, ahol idén szeptemberben számos járványügyi intézkedés, többek között fokozott felügyelet elrendelését kezdeményezte a Nébih egy veszett róka miatt. A Nébih az újonnan érintett vadgazdálkodási egységekben is elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket, fenntartva ezek mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében korábban elrendelt intézkedéseket, amelyek érvényben is maradnak mindaddig, amíg a járványügyi helyzet azt szükségessé teszi. Az esetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet is tájékoztatta a hivatal.