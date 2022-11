Javában zajlanak a délutáni gyermekfoglalkozások a Zöld Házban lévő Jelenlét ponton. Az elmúlt hét végén is sok fiatal kapcsolódott be a programokba. A Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásának köszönhetően szinte minden egyes napon délután megtelik a épület gyerekekkel, akik zenélnek, játszanak, alkalmanként még falut is takarítanak.

Az egyesület honlapján a szervezők rendszeresen megörökítik a foglalkozások legjobb, legérdekesebb pillanatait, ennek köszönhetően a szülők, valamint a falu lakói is láthatják, hogy mennyire ügyesek és szorgalmasak az ide járó gyerekek, ifjak.

Az előző hétvégi falutakarítás ismét nagyon sikeres programnak bizonyult. A szervezők abban bíznak, hogy a most elvégzett munka nem vész kárba, s ezután mindenki még sokkal jobban vigyáz majd a községben az utcák, a közterek tisztaságára.