– Ez a második TEDxEger, az elsőt 2019-ben tartottuk. Nekünk, a szervezőknek a célunk lényegében az, ami a Labor Egyesületé is: Eger megtartó erejének növelése. Olyan közösséget építünk, ami elkötelezett a progresszió, a modernitás és a tudomány értékei mellett. Azokat szólítjuk meg, akik életüket ebben a városban, de a világ szellemi fősodrában szeretnék élni. Úgy gondoljuk, ehhez a célhoz jól illeszkedik ez az esemény – fejtette ki Molnár Roland, főszervező.

Továbbá elmondta, az előadókat javarészt ők keresték meg, és a kiválasztásnál mindössze egy dolgot kerestek: terjesztésre érdemes gondolatokat. A szerkesztési elveket már csak a sorrend összeállításánál alkalmazták. Ez azért volt fontos, mert a TEDx események egyik lényege, hogy a tartalom minél sokrétűbb és színesebb legyen, és ne egy adott téma köré épüljön. Természetesen az is fontos volt, az előadók valahogyan kapcsolódjanak Egerhez, hogy a helyi közösségnek, közösségről szóljon a rendezvény.

– Az esemény kiemelten lényeges része a szünet, éppen ezért kellően hosszú, 40 perces pihenőket hagytunk, hogy a résztvevők ne csak enni, inni tudjanak, hanem lehetőségük legyen egymással és az előadókkal is beszélgetni. A szünetekben kávé, borok, édes- és sós aprósütemények voltak, a második szünetben pedig többféle főtt étellel is készültünk. Az előadások után egy After Party-t is tartottunk a Gál Tibor Fúzióban, ahol még több beszélgetésre volt lehetőségük a résztvevőknek – hangsúlyozta Molnár Roland.

A TEDxEger előadásainak lényege, hogy maximum 18 percben összefoglalják a témát, gondolatébresztőek és szórakoztatóak legyenek. A műsorvezetők Koklács Kata és Weil Zoltán voltak, akik végig gondoskodtak a jókedvről. Elmondták, az eseményen előadók mind olyan emberek, akik léptek egy nagyot szakmájukban, emellett pedig mindig kíváncsiak. A Kis-Eged show-band – az erre az alkalomra összeállt duó, Szilágyi Rudi és Turcsányi Turpi Sándor pedig a misztikus hangulatot idézték meg. Az esemény közvetlen formában zajlott, az ismeretátadás és az inspirálás mellett a szórakoztatás, és a közönség bevonása is fontos volt.

Összesen 10 előadó lépett fel a nap folyamán. Az első felvonásban Barna Béla turisztikai újságíró, Nemesné dr. Kis Tímea művészettörténész és Földes András Ottó mérnök-hallgató előadását hallhatták. A második részben Tomasovszky Andrea szín-és stílustanácsadó, Hajdú Dániel utazásszervező, Nagy Martin informatikus, valamint Kácsor Zsolt újságíró adott elő. A harmadik turnusban Szitta Emese környezeti nevelő és life-coach, Venczel Valentin színész, illetve Weil András zenei producer, hangmérnök voltak.

Ahogy az előadók, úgy a témák is rendkívül sokszínűek voltak: többek között volt utazás, közösségi tudomány, űrkutatás, informatika, bipoláris zavar, természet, színház és zene. Mindegyik előadó viccesen, figyelemfelkeltően, de közben tanulságosan adta elő a témáját a közönségnek. Már az előadások címei is kíváncsiságra adtak okot, mint például Barna Béla Hol született a Mikulás?, vagy Kácsor Zsolt Pokoljárás Bipoláriában témája.

Földes András Ottó előadásában elmesélte, a Star Trek rajongása hogyan vezetett el odáig, hogy egy budapesti panellakásból eljusson Cambridge-be, és mérnök hallgatójává váljon. Jelenleg végzős a Cambridge-i egyetemen, ahol a lehetetlennek tűnő ötleteket komolyan veszik, s kifejtette, egy rakétát terveznek és építenek, aminek hajtóanyaga a kéjgáz és a kézfertőtlenítő párosából tevődik össze. A céljuk pedig az, hogy eljussanak egészen a Marsig.

– Nagyon elégedett vagyok a rendezvénnyel. A szünetekben és az esemény után szervezett bulin sok résztvevővel beszélgettem, és a beszámolók alapján mindenkit erőteljesen inspiráltak az előadások, még órákkal később is azokról beszélgettek. Sőt, másnap egy kávézóban is elcsíptem egy beszélgetést – és ez bizonyára még napokig így lesz. Ez a siker annak a közel 40 embernek köszönhető, akik önkéntesen, ellentételezés nélkül áldozták idejüket a TEDxEgerre. Az előadók heteket, hónapokat készültek az előadásukra, és fontos hozzátennem, hogy nekik sem fizettünk a munkájukért. A bevételt kizárólag a rendezvény tárgyi költségeire fordítottuk, de sok dolgot kaptunk meg ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron – emelte ki Molnár Roland, az esemény főszervezője.