– Mindig igyekeztünk az adott témát arra az egyetemre vinni, ahol oktatják az adott ismereteket. De nemcsak egyetemi hallgatók látogatját a rendezvényeket, hanem gyakorló szakemberek, gazdák is. A Magyar Mezőgazdaság Kft.-nek fontos célja egyrészt az új generációk agrárszakmához közelítése, annak megszerettetése velük. Másrészt az agrárszakmát is hívjuk a fórumainkra, az mezőgazdaságban dolgozók körében is élénk az érdeklődés az előadásaink és az azokat követő szakmai beszélgetések iránt. Nagyon tartalmas eszmecserék zajlanak ilyenkor, hiszen a saját gyakorlatuból vett kérdésekkel, problémákkal fordulnak szakembereinkhez – részletezte Kadosa Gábor.

A fórum moderátora Halmos B. Ágnes, a Kistermelők Lapja főszerkesztője volt.