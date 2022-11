– Először is ez egy nagyon jó közösségi program, mert tartalmas és hasznos időtöltés együtt munkálkodni. Az elkészült, fenyő alakúra formázott finomságok egy részét becsomagoljuk, és egy jövő évre szóló Bibliaolvasó Kalauz kíséretében ünnepi ajándékul adjuk azok számára, akik betegségük, idős koruk miatt már nem tudnak a templomba eljutni. Őket természetesen a gyülekezetünk tagjai keresik fel az otthonukban, hogy ezzel az aprósággal, de főleg egy jó beszélgetéssel kellemesebbé tegyék a napjukat. A többi mézeskalácsot szentestén elvisszük a templomba, és az ünnepi istentiszteletre ellátogatók között osztjuk szét. Karácsony előestéjén a sütemény mellé mindenki kap egy bibliai idézetet is, hogy ne csak a test, de a lélek is ajándékot kaphasson – részletezte Tóthné Huszár Katalin.