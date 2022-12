Aranyvasárnap alkalmából ünnepi hétvégére készülnek Aldebrőn, tájékoztatta portálunkat Wingendorf János polgármester.

A Szentlélek Eljövetel-templomban szombaton 17 órától karácsonyi koncertre várják az érdeklődőket. Ress Hajnalka előadóművész, Pánczél Kristóf zongoraművész és Varga Sándor Zoltán eufóniumművész gondoskodnak a gyönyörű dallamokról. Baranyi László színművész pedig tovább emeli előadásával az est fényét.

A koncerten közreműködik a Singerkranz énekkar és Faragó-Szép Ilona egyházzenész.

Vasárnap pedig a piactéren 11 és 17 óra között karácsonyi vásár lesz. Aki még nem szerezte be az ajándékokat, az most megteheti. Kézműves termékek, finom falatok és ruhák közül is válogathatnak a forgatagban. Karácsonyfa vásárlásra is lehetőség nyílik.