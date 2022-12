Nyílt napon ismerkedhettek meg a továbbtanulás előtt állók a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Károly Róbert Campusával, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Közlése szerint a rossz idő ellenére nagyszámú érdeklődő érkezett az eseményre, hogy tájékozódjon az agrár-, a gazdaságtudományi- és az informatikai területeken kínált képzésekről, valamint széleskörű információt kapjon a továbbtanulással kapcsolatos fontos témákról.

– Az érettségi előtt állókat és az érdeklődőket dr. Bujdosó Zoltán főigazgató köszöntötte, aki röviden bemutatta az egyetemet, a campus színes képzési kínálatát, valamint beszélt arról is, hogy mik az előnyei annak, hogy az intézményben nagy létszámban tanulnak külföldi hallgatók. Ezt követően az érdeklődők Lakatos Márk mesteroktató segítségével egy átfogó előadás révén megismerkedhettek a MATE-val, azon belül a campussal, a képzési kínálattal. Segítséget kaptak például ahhoz is, hogy különbséget tudjanak tenni a felsőoktatási szakképzés, illetve az alap- és a mesterképzés között. A tájékoztató során a gyöngyösi campus hallgatói önkormányzatának elnöke, Trenka Marcell bemutatta az érdekképviseleti szervezetüket, valamint a gyöngyösi hallgatói életet. A Károly Róbert Campuson induló gazdaságtudományi képzéseket, valamint a Gyöngyösi Nyelvvizsga Centrumot dr. Pallás Edit tanszékvezető, egyetemi docens mutatta be, az informatikai képzésekről dr. Zörög Zoltán főigazgató-helyettes beszélt, az agrártudományi képzéseket pedig Lakatos Márk ismertette – részletezte Nagy Réka.

A campus kommunikációs munkatársa arról is beszélt, hogy a nyílt napra ellátogatók az aulában megnyitott börzén egyéni felvételi tanácsadáson vehettek részt. A szakfelelős és szakkoordinátor oktatók segítségével alaposabban is megismerhették a campus által meghirdetett szakokat, személyre szabott tanácsokat, valamint segítséget kaphattak pontjaik kiszámításához is. A rendezvényen bemutatkozott a Nemzetközi Iroda és a campus partnere, a Heves Megyei Vízmű Zrt. is. Nagy Réka hozzátette, hogy akik nem tudtak részt venni a nyílt napon, azok a 2023. január 21-én, illetve február 4-én tartandó felvételi tájékoztatókon még megismerkedhetnek az intézményükkel.

A gyöngyösi campuson a bor- és gasztroturizmus összefüggéseit is oktatják majd.