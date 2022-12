Lelkes szépítők

– A közösségi ültetést novemberben tartottuk. A kezdeményezéshez csatlakozott a Cseralja Vadásztársaság és a Polgárőr Egyesület is. Az önkéntesek közül mindenki nagyon lelkes volt, ásóval, kapával, gereblyével érkeztek az ültetéshez. A legkisebbek is tevékenyen részt vettek, minden dolgos kéz jól jött – jegyezte meg Pásztor Szilvia. Emellett szemétszedést, sportnapot is szerveztek, és a jövőre nézve is vannak még terveik, melyek megvalósításához továbbra is számítanak a helyiekre. Ápolni kell az elültetett növényeket, hogy nagy, árnyat adó fákká fejlődhessenek.