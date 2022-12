Az NNK arról tájékoztatta portálunkat, hogy az általuk működtetett légúti figyelőszolgálat adatai alapján a 48. héten, azaz november 28. és december 4. között az országban 232 ezer 800 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 19 ezer 600-nál influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak.

– Heves megye tekintetében elmondhatjuk, hogy a 48. héten százezer lakosból akut légúti megbetegedés miatt 2445 ember, míg influenzaszerű megbetegedés miatt 103-an fordultak orvoshoz. A 49. hét adatai alapján az országban 239 ezer 500 beteg fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 20 ezer 200 embernél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak.

A rendelkezésre álló legfrissebb koronavírus adatok alapján december 5. és 11. között 5 193 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 millió 176 ezer 249-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, melyből Heves megyében összesen 60 ezer 439 fertőzöttet azonosítottak. Az elmúlt héten elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 380-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 millió 114 ezer 134, az aktív fertőzöttek száma pedig 13 735- re nőtt. Kórházban 1124 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen – tudatta a Heollal az NNK.

Mint mondták, Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is.

– A koronavírus ellen a leghatásosabb védelmet továbbra is a védőoltás jelenti. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét, mely kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon – hangsúlyozták.

Dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos jól bevált tippeket osztott meg közösségi oldalán. Legyen szó akár influenzáról, akár covidról, fontos a láz- és oxigénszint mérés, cukorbetegeknél vércukor- és vérnyomásmérés.

Mint írja, ha fáj a torkunk, nyugodtan vegyünk be fájdalomcsillapító gyógyszert, az ízületi fájdalomra ható tasakos készítmények kortyonként is fogyaszthatók, így helyileg sokat hatnak. Ezek egyébként gyulladáscsökkentők is.

Gyógynövények közül Dr. Mangó Gabriella a kurkumát javasolja, mert annak gyulladáscsökkentő hatása is van, illetve kamillát, borsmentát és gyömbért igyunk teaként. A méz, propolisz immunerősítő is.

– Az oxigénszint figyelése azért fontos, mert sokan nem érzik meg, ha alacsony. A 90 körüli értéknél hívjunk mentőt – hangsúlyozta.

A háziorvos úgy fogalmaz, jó lenne komolyan venni, hogy tömegben viseljünk maszkot, hiszen az influenza és a covid durvul.

Továbbá tanácsolja, hogy a felső légúti betegek maradjanak ágyban. Ha baj van, kérjenek orvosi segítséget. A hátfájdalmak nagy részét nem tüdőgyulladás okozza. Izomfájdalmak ezek, amelyek meleg fürdővízre, izomlazító krémre javulnak. Köhögésre jók a mellkaskenőcsök, köptetők és a köhögéscsillapítók, de párnára, pizsamára cseppentett az illóolajok – teafa, szegfűszeg, eukaliptusz, citromolaj, ánizsolaj – is hatásosak tudnak lenni. A gyümölcs és méz fogyasztást is javasolja a háziorvos, valamint naponta érdemes szerinte a szabad levegőn eltölteni legalább egy kis időt.

– Három-négy nap láz után, vagy ha a váladékok sárga-zöld színben pompáznak belőlünk, akkor beszélni kell az orvosunkkal, mert valószínűleg antibiotikumra lesz szükség. Utána pedig mindig helyre kell állítani a bélflórát – húzta alá.