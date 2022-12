Tűzijátékkal búcsúztatjuk idén az óévet a Dobó téren, a durrogtatás az Eger Advent programsorozat része, melyre összesen tízmillió forintot szántak a képviselők. Az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került a megyeszékhely önkormányzata is, ennek szövődményeként Mirkóczki Ádám polgármester és a közgyűlésben ülő támogatói valamint a velük szemben álló képviselők Oroján Sándor Fidesz-KDNP közgyűlési frakcióvezető gyakorlatilag hónapok óta folyamatosan ellentétes véleményt fogalmaztak meg a ebben a témában is, ahogy az intézménybezárások ügyében is. A polgármester többször kifejtette, hogy talán az egész Eger Advent programsorozatot el kellett volna felejteni idén, Oroján Sándor viszont azt mondta, ez nagy hiba lenne, hiszen turisztikai vonzereje van az egri ünnepi programsorozatnak, s így közvetve ugyan, de bevételt generál a városnak a vállalkozásokon keresztül. Hangsúlyozta továbbá, hogy a helyi vállalkozóknak, szállásadóknak is fontos, hogy látogatott legyen a város, ezen múlhat a fennmaradásuk. A spórolásról folytatott viták közben csak az nem jutott eszébe senkinek, hogy idén is megszavaztassák, mit szeretnének látni és hallani a városban élők az év utolsó napján.