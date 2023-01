Nagy Csaba polgármester mintegy év végi összegzésként elmondta, hogy ebben a hamarosan véget érő esztendőben három nagy pályázatuk futott egy időben, nevezetesen a Zöld Város Program, a kerékpárút építése és az ipari park fejlesztése. A kerékpárút elkészült, még 2021 tavaszán indult a beruházás, amely Füzesabonyt Szihalommal köti össze kétkeréken. A közbeszerzési eljárást lefolytatták, eldőlt az is, hogy ki lesz a kivitelező, de volt egy kis fennakadás. A megítélt támogatás és a kivitelező által adott ajánlat között ez a közel 46 millió forint hiányzott, így a kormányhoz ráemelési kérelemmel fordultak, amelyet szerencsére pozitívan bíráltak el, így mostanra már átkerékpározhat bárki Szihalomra.

A Zöld Város Program is a végéhez közelít, az eredményes pályázat értelmében megújul a Rákóczi utca, a vasútállomás előtti tér, az autóbusz pályaudvar, a piac, valamint új közösségi terek jönnek létre városban. Az ipari park fejlesztésével összefüggésben a város vezetője elmondta, nem tudták megépíteni forráshiány miatt az inkubátorházat, ez a beruházás éppen ezért áthúzódik a következő esztendőre. Ez tulajdonképpen egy kétezer négyzetméteres acélszerkezetes, szendvicspanelekkel burkolt épület lesz, négy dokkoló állomással és négyezer négyzetméteres parkolóval.

Fontos fejlesztés volt az idén az is, hogy a város utcáinak közel a nyolcvan százalékát újították fel, ugyanakkor a jövő feladata lesz az, hogy a maradék utakat is rendbe tegyék, s ezekre már nyújtottak is be pályázatokat. A szegregációban élőkre is gondoltak, ennek keretében felújítottak két önkormányzati lakást, illetve építettek kettő újat, ahová jövőre beköltözhetnek a kiválasztott családok.

– Mindezeken túl nagyon lényeges szempont és feladat számunkra a közösségépítés. Ezt szolgálja az adventi rendezvénysorozatunk – jelentette ki a polgármester.

A víztorony előtti teret díszítették fel, s öltöztették ünnepi hangulatba, a gyertyagyújtásokkor több százan látogatnak ide. Ezekbe a programokba minden esetben bevonták a civil szervezeteket, az iskolákat, az óvodákat, a nyugdíjasokat. Próbálnak mindenkit megszólítani, hogy együtt legyen a füzesabonyi közösség. Az önkormányzat ebben az esztendőben is támogatja a hetven éven felülieket szaloncukorral, illetve csatlakoztak a térség országgyűlési képviselőjének, dr. Pajtók Gábornak az adománygyűjtő akciójához is. A következő évre szóló fontos terv, hogy az északi városrészt is ugyanolyan mértékben fejlesszék, mint idén a délit, erre már beadták a pályázatot is.

Nagy Csaba maga és az önkormányzat képviselő-testülete nevében békés, boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag új évet kíván!