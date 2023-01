„Mindeközben a katasztrófavédelem pénzbírsággal kísért jogerős határozatban mondta ki, hogy a Debrői Tóth és Tóth Borászat érvényes engedély nélkül, lényegében kilopta a vízet a Tarna folyóból. Bízom abban, hogy egyetértesz velem abban: ennek az ügynek a sikeres végigvitele, az összes felelős megnevezése, és egy elrettentő mértékű ítélet hatékonyan veheti el a kedvét másoknak, máshol, akár a Laskó, akár az Eger-patakon is egy hasonló vízkivétel, természetpusztítás vagy vízszennyezés elkövetésétől. Ugyanakkor nem tudom szó nélkül hagyni, hogy jelenleg annak A Városért nevű frakciónak a vezetője vagy, amelynek két tagja finoman szólva is ellentmondásos szerepet tölt be a Tarna ügyében. Mirkóczki Zita - jegyzőkönyvek tanúsága szerint - nyilvánosan büszkélkedett azzal, hogy azt sem tudja hol folyik a Tarna, majd hozzátette: lehet, hogy ez az ő szégyene. Ezen állítását bizonyosan nem tudjuk cáfolni. Érdekesebb és reménykeltőbb kijelentést fogalmazott meg Keresztes Zoltán, aki azzal érvelt: a borászat egri rendezvényekről kitiltásánál keményebb szankciókat is támogatna, ha bebizonyosodna a cég bűnössége. Nos, annyit immáron bizonyosan tudunk: a cég érvényes engedély nélkül lopta a folyóból a vizet, és mára az is nyilvánvalóvá vált, hogy a rendőrségi által bűnjelként lefoglalt nagyteljesítményű szivattyújuk vízkivételi kapacitása a Tarna nyári vízállását meghaladja, így annak bizonyos vízhozam alatti bekapcsolása, logikusan vezet a teljes vízmennyiség kiemeléséhez, és a vízhez kötődő élővilág, valamint az ehhez kapcsolódó tápláléklánc szereplőinek pusztulásához.”

A fentiek miatt azt kéri Bóday Pál, hogy Komlósi Csaba is határolódjon el a borászat tetteitől.

„Nem csak politikusként, de tanárként, civil természetvédőként is fontos véleményvezére vagy térségünkben a zöld ügyeknek, ami - ha úgy tetszik - erkölcsileg, lelkiismeretileg talán egy kicsit kötelez is arra, hogy kinyílvánítsd szolidaritásod a Tarnát védő civilekkel. Természetesen - ahogy ezt már szóban és telefonon is jeleztem korábban - bármilyen további információval, helyszíni tájékoztatással is szívesen állunk rendelkezésedre. Ha ez esetleg még szükséges ahhoz, hogy tiszta képet kapj az ügyben, és végre azok mellé állhass, akik közé te is tartozol: a természet, és állatvédelem iránt elkötelezettek mellé.” – írta Bóday Pál.