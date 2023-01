Tuza Gábor, siroki polgármester Facebook-bejegyzése szerint a településen tegnap este plusz négy fokot mértek. Január 17-én este az sem normális, de hogy január 18-án reggel plusz hét, na az már tényleg......! Az eső is jött szépen, látszik a siroki és a parádi Tarna szintjén is. Egyenlőre rendben van minden, és megkezdődött az apadás, óránként két centiméter. Bármikor fordulhat a helyzet, hiszen épp most szakadt le az ég újra. Az elmúlt bő egy hét alatt Sirokban a mérésem szerint, több mint 100 milliméter eset. Az éjszaka nem egészen hat óra alatt közel 25 milliméter. Ha jól emlékszem úgy tanultuk, hogy egy milliméter eső, az egyenlő lenne egy centiméter hóval. Egy méteres hó? Hát "evezhettünk" volna rendesen! - írja a község első embere.

Nálatok mi a helyzet?