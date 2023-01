Nemrégiben az egerfarmosi agyaggödrök helyreállítására 200 millió forintot nyertek pályázaton, tudtuk meg a település polgármesterétől, Petrik Lászlótól. Egerfarmost kettészeli az agyaggödör-rendszer, aminek segítségével korábban a mélyen fekvő településről kiemelték az ingatlanokat, hogy csapadékos időben ne kerüljenek víz alá. Ez nem építőanyag jellegű kitermelés volt, hanem töltőföldet nyertek ki. Ezt a rendszert szeretnék most helyreállítani, ugyanis a legtöbb helyen nádas, mocsaras részek vannak, nincs benne víz.

– A fejlesztéssel szeretnénk horgászásra alkalmas részt is kialakítani, valamint egy csónakázót is, ahol a legszárazabb időszakban is lenne víz, így remek kikapcsolódást jelent majd a helyieknek és az ide látogatóknak. Az innen kinyert földdel pedig feltöltenénk a többi területet, ahová fásítást tervezünk – tette hozzá Petrik László.