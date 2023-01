Hozzátette, a terület hozzájuk tartozik de nem képezi a vadászterület részét, mivel erősen lakott. Elmondta, a völgy gazos részeit kedvelik a vaddisznók, kiűzni a lakott területről szinte lehetetlen, de kilőni a lakóházak között szintén nagyon nehéz, s ami aggasztóbb, veszélyes is. Ugyanis ha megsebesítik, akkor valóban rombolásba kezd az állat.

– Csak a kicsinyeit védő koca és a sebzett vaddisznó támad. Egyébként kerülik az embert, a zajt. Fertőbányában is ez a helyzet, egyébként kevés a disznó, sokat kilőttünk sertéspestis miatt. A vadászathoz engedélyt konkrét helyrajzi számra lehet kérni, de hangsúlyozom ott kilőni szinte lehetetlen – emelte ki. Arról is beszélt, hogy tavaly egy idős nő kért tőlük segítséget, félt ugyanis a vaddisznótól amely a háza körül járt, később kiderült, hogy azért szokott oda, mert almával etette.

Korábban az Egererdő Zrt.-nél érdeklődtünk, hogy ki a vadgazdálkodó a területen, ők irányítottak a Tabán Völgye Vadásztársasághoz. ugyanakkor ismertették a vaddisznók viselkedését, illetve azt is, mit tehetünk ha találkozunk velük.

– A vaddisznó a legelterjedtebb őshonos vadfajunk, az erdei életközösség természetes alkotóeleme. Mindenevő, fő tápláléka a lédús növény és gyümölcs, illetve a talajlakó állatok. Látása gyenge, inkább hallásukra és kifinomult szaglásukra hagyatkoznak. Közösségben, kondákban élnek. A lakott területek terjeszkedésével a vaddisznó élettere lecsökkent, már hozzászokott az ember közelségéhez. Mindenhol megjelenik, ahol élelmet és megfelelő életfeltételeket talál. Az erdővel határos, elhanyagolt belterületek és bozótos ingatlanok számára vonzó élőhelyet jelentenek, ezen területek jó kultúrállapotban tartása alapvetően szükséges a vaddisznók távoltartása érdekében! A kerti és kommunális hulladék, hullott gyümölcs, zöldhulladék és a kerti talajban élő állatok táplálékforrást jelentenek a vaddisznóknak – írták.

Felhívták a figyelmet arra, ha valaki találkozik egy vaddisznóval, akkor csapjunk zajt és adjunk a vadnak menekülési lehetőséget!

– Alapvetően kerüli az embert, de veszélyes is lehet! A malacait védelmező kocát kerülni kell, ahogy a párzási időszakban a vadkant is. Amennyiben nincs más megoldás, a lakott területen veszélyt jelentő vaddisznó elejtésére is sor kerülhet. A lakott területen történő vadelejtést a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet 36. §-a szabályozza. Ennek alapján a lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye szükséges. Fontos hangsúlyozni, hogy a lakott területen történő vad elejtése nem minősül vadászatnak és kizárólag annak a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személynek van az elejtésre jogosultsága, akinek a kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén az engedélyt kiadták. A vad elejtésére közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében kerülhet sor. Meg kell határozni az elejtés pontos helyét, idejét, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket és a lakosság tájékoztatásának módját. A rendelet szerint az érintett helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet az engedély kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell – ismertették.