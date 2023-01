Szerda délelőtt is még pirossal, azaz harmadfokú védekezési szinttel jelölik a vízügy honlapján a Tarnát Verpelét mellett Tarnaméránál és Tarnaörsnél is.

Bár most csökkent a víz szintje, az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban is jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani Feldebrőn is.

A Bene-patak is árad, a Mátrafürednél készített videó szerint, amelyet a MetFigyelő nevű Facebook-oldalon találtunk.