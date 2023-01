Hiába az enyhe tél, egyre több ember fagyoskodik. Különösen a hátrányos helyzetű, észak-hevesi falvakban okoz egyre nagyobb feszültséget a tüzelő hiánya. Az ezerhétszáz lelkes Tarnaleleszen az elmúlt ősszel értesültek arról, hogy több mint 450 köbméterre jogosultak a Belügyminisztérium keretéből. Kovács Béla, a község polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy már tavaly nyáron lekötöttek bértárolásra 178 köbmétert, ezt időben ki tudták osztani, a fennmaradó mennyiség azonban szakaszosan érkezett, az utolsó adag pedig a napokban jött meg.

– Folyamatosan szállítjuk a lakosságnak, de már karácsony környékén többen jelezték, hogy az egy-két köbméter elfogyott. Kénytelenek voltunk hozzányúlni az önkormányzati intézmények fűtésére elkülönített harminc köbméterhez is. Jelenleg ott tartunk, hogy nagyjából négyszáz család részesült a keretből, de ez sem lesz elég. Bonyolítja a helyzetet, hogy a szállítás ára is milliós tétel, s a helyi házhoz fuvarozás is horribilis összeg a megemelt üzemanyagárak miatt - sorolja a gondokat a falu első embere. Úgy véli, egyre nehezebb igazságot tenni az osztásban. Sok esetben méltányos lenne azoknak a kis nyugdíjasoknak is adni a keretből, akiknek pár száz forinttal haladja meg a jövedelmük a megszabott össszeghatárt. Az is probléma, hogy az embereket természetesnek veszik a juttatást, és azt hiszik ingyen van, így azok is leszoknak az öngondoskodásról, akik magukért is jóval többet tehetnének.