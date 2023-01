Most a legkisebbekkel is megismertetik ünnepeinket. A vízkereszttől tartó farsangi időszak a vidám hangulatú bálok, lakodalmak, mulatságok és népünnepélyek, valamint a fánk sütés időszaka is, s ilyenkor legtöbben már a tavaszt várják. A baba-mama klub tagjai közül – gyerekek és felnőttek egyaránt – akinek kedve van, maskarát ölthetnek a február elsejei farsangi mulatságra. A jó kedv garantált lesz, közös énekléssel és táncolással búcsúztatják majd el a telet.

A szervezők kérik, hogy mindenki vigyen magával váltócipőt az eseményre.