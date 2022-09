– Pályázatot nyújtottunk be az Ovikert Program vezetője, Stiller Tamás alapítványához. Így mindent megkaptunk, ami szükséges a kertészkedéshez, slagot, locsolókannákat, szerszámokat és vegyszermentes palántákat is, így a gyerekek akár játék közben is levehetnek egy-egy paradicsomot, paprikát, s biztonsággal megehetik – mondta el Majdán Katalin, a Kompolt-Nagyút Gyermekkertész Óvoda és Bölcsőde vezetője.