– Az Eger számára teljesen vállalhatatlan, és anyagilag kitermelhetetlen működési konstrukciót, ami már eddig is százmilliós károkat okozott az egri adófizetőknek, nem én találtam ki. Nem az én regnálásom alatt született, és nem is én írtam alá. Ezt az anyagi merényletet Eger ellen, a kettővel ezelőtti, 2006-ban megválasztott képviselőkből álló közgyűlés hozta meg 2010 február 25-én. Az akkori képviselők közül felhívom a figyelmet az MSZP-s Jánosi Zoltánra, aki ma már az egri Momentum elnöke és Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető jóvoltából az ügyben is érintett EVAT Zrt. igazgatóságának tagja. Valamint a szintén szocialista Nagy Istvánra, aki ma ugyancsak Oroján jóvoltából a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. Ott találunk két jelenleg is aktív képviselőt, a fideszes Orosz Ibolyát és a ma már független Császár Zoltánt, akik remélem, mellém állnak ebben az ügyben, hiszen nekik tőlem is jobban kell ismerniük ezt a problémát. Hogy ki hogyan szavazott, azt nem tudni, mivel zárt ülésen döntöttek erről! - közölte a polgármester.

- Az elmúlt 8 évben, az egri önkormányzat szó nélkül viselte és fizette ezt az egyre finanszírozhatatlanabb terhet, vagyis az éves szinten olykor 50 millió forintnyi veszteséget. Eddig. Az eredeti szerződés szerint, a hat éves - havi szinten is kitermelhetetlen bérleti díjat jelentő - konstrukció lejárta után vagy megveszi az önkormányzat az ingatlant vagy automatikusan meghosszabbítjuk a bérleti szerződést ugyanazon feltételekkel újabb 15 évre! Előbbire már csak a pandémia miatt sem volt fél milliárd forintunk 2020-ban, amikor az lejárt, utóbbiról pedig - az egri érdekek tényleges képviselete miatt -, hallani sem akartam, akarok ebben a formában – ismertette véleményét.

Mint fogalmazott, a kezdetektől élesen bírálta a város számára szerinte nyilvánvalóan óriási károkat okozó ügyletet.

– Mindig nyíltan beszéltem az egrieknek erről a “gazdasági merényletről”, és nem árultam zsákbamacskát akkor sem, amikor a 2019-es önkormányzati kampányban azt mondtam, hogy ez a parkolóházas szerződés így, ebben a formában nem maradhat. Az is tény, hogy az eredeti szerződéshosszabbítás 15 éves időtartama helyett, Orojánék most 25 évre akarják velem aláíratni ezt a borzalmat, ami csak a mai árakon 1,5 milliárdos kárt okozna az egrieknek! Mindez kizárólag Oroján és szövetségeseinek Eger-ellenességét, alkalmatlanságát és a korrumpáltságuk gyanúját erősíti! Akárhogy próbálkozzanak is, én továbbra is minden erőmmel a város érdekeit védem valamint a választási ígéretemhez és a polgármesteri eskümhöz hű maradok! Ezt várják tőlem a választók, és hiszem, hogy azok az egriek is, akik 2019-ben nem rám szavaztak – szögezte le.