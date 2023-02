Átadták szerdán az Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvodájának új sószobáját, melyet a tavalyi kacsa partin befolyt összegből alakítottak ki. Az óvodába járó gyermekek műsorukkal mondtak köszönetet a felajánlásért. Különlegessége hogy nem csak az óvoda hanem Dobó Katica Bölcsőde növendékei is használhatják. Farkas Attila alpolgármester elmondta, nagy öröm, hogy immár minden körzetben van olyan tagintézmény, amelyben van sószoba.

A Molnár László a Rotary Club Eger soros elnöke felidézte, minden évben azzal kezdődik a folyamat, hogy azon a szakaszon ahol úsztatnak kitakarítják a patakmedret.

– Minden évben van mit sajnos. A város térítésmentesen adta a helyszínt, a polgármesteri hivatal és az Evat munkatársai is segítettek a megvalósításában, illetve az Agria speciális mentők is közreműködtek, hiszen az aszály miatt fel kellett duzzasztani a patakot. Szintén ingyen vállalták a munkát a műsorvezetők, a fellépők is, nagy hálával tartozunk nekik. A Mall pedig negyedik éve biztosítja térítésmentesen a nyereményeket. A Rotary fontos szereplő, de csak mint kenyérben a kovász. A bölcsőde ajánlotta fel a szobát a kialakításhoz, s az EKVI végezte az átalakítás egy részét. Nagyjából öt tonna só került a szobába, a kivitelező cég jóval a piaci ár alatt készítette el – mondta.

Megáldották a sószobát

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Szuromi-Vancsó Katalin az óvoda vezetője kiemelte, egyre több a felső légúti megbetegedéssel küzdő és asztmás gyermek, s az új szobában majd játszva gyógyulhatnak a kicsik.