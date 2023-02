– Igyekszünk a feladatunkat úgy végezni, hogy a munkaerőpiac, tehát az erdőgazdaságok, az Egererdő Zrt. és az Északerdő Zrt. elégedettek legyenek a munkánkkal. Nagyon szerencsés a helyzetünk abból a szempontból, hogy a gyakorlatokat a gyerekek az Egererdő területén végzik, így már az első pillanattól kezdve megismerkednek azzal a környezettel, amire felkészítjük őket. Nagyon jól szocializált gyerekek járnak az intézményünkbe, de amikor beérkeznek az iskolába, rengeteget kell velük foglalkozni. Nagyon sok korrepetálásra, felzárkóztatásra van szükség. Természetesen a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Tudatosan építkezünk ezen a téren, 2019-ben, a technikumok közül legelsőként megkaptuk a Tehetséggondozó szakkollégium címet – a tanulóink hetven százaléka ugyanis kollégista. A délutáni elfoglaltságukat úgy igyekszünk kialakítani, hogy segítse a délelőtt hallott ismeretek elsajátítását, de valami teljesen más formában, hogy az élvezetes legyen és szeressék csinálni. Rengeteg olyan szakkört, foglalkozást indítunk, ami az oktatott szakmához kapcsolódik. Ilyenek például a fafaragás-, lövészet-, íjászat-, élelmiszerbiztonság-, környezetvédelmi, illetve tájfotózásszakkörök – sorolta Karnis Pálné. Az igazgató arról is beszélt, hogy az intézményükben jó a szakos ellátottság. A kollégái empatikusak, sokat foglalkoznak a gyerekekkel, akár a szabadidejük terhére is. Ennek látszik is az eredménye: nyugodt, jó hangulatú a légkör, így hatékonyan együtt tudnak dolgozni.