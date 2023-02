Jelmezversenyt hirdettek az eseményre, amely remek hangulatban telt, s rengetegen vettek részt rajta mind egyéni, mind családi kategóriában, tudtuk meg Bulla Mártától, az Egri Kulturális és Művészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház szakmai csoportvezetőjétől.

– A szülők is szívesen öltöztek be a gyerekeikkel, sok régi és jelenlegi mesehős is felvonult. Nagy Krisztina zenés műsorral, Orosz György pedig bűvész bemutatóval szórakoztatta a résztvevőket. A gyerekek kreatív kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol különböző hang keltő eszközöket és maszkokat készíthettek – mondta el portálunknak Bulla Márta.