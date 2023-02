Tiszanánai olvasónk, Szabóné Kovács Tímea portálunknak elmondta, márciusban lesz két éve, hogy esküt tettek egymásnak, de úgy érzik, mintha már tíz éve lett volna. Egy gyermeket nevelnek, s mindent megbeszélnek egymással.

– Még az iskolából ismertük egymást, így amikor később egy párt alkottunk, már gyorsan ment minden. Három hónapja voltunk kapcsolatban, amikor megkérte a kezem, s rá három hónapra meg is tartottuk az esküvőt. Szerintünk a jó házasság titka az őszinteség, ezért mindent megbeszélünk egymással. Így még a néha felmerülő vitás helyzeteket is meg tudjuk oldani, s a beszélgetéseink eredményeként nem marad bennünk harag vagy félreértés. Valljuk, hogy nem szabad mindig túl komolynak lenni. A házasságban is szükség van a humorra és a bolondozásra, és azt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak kimutassuk az egymás iránti szeretetünket és tiszteletünket, hanem ki is mondjuk. Hiszen amellett, hogy a tetteinkből érzi a másik, hogy mit érzünk iránta, a lelkének is jól esik, ha hallja is – hangsúlyozta Szabóné Kovács Tímea.