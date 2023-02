– Ezzel a fejlesztéssel az úgynevezett tiszti lakótelep előtti járdaszakasz összekapcsolódik a most elkészülő járdarészekkel. A projekt teljes forrásigénye a tervezési, engedélyeztetési költségekkel együtt 24 millió forint. Ez az összeg nemcsak a járdaszakasz burkolását foglalja magába, hanem a környezetének rendbetételét is. Értem ez alatt a közút melletti árokszakasz kiépítését és takarítását, továbbá az útpadka kialakítását, újrakövezését, valamint a járda melletti földes terület feltöltését, eligazítását – közölte. – Tervezzük az érintett szakaszon fák ültetését is. Szeretnénk, ha egységesebb, szebb látvány fogadná az arra járó embereket – foglalta össze Kazsu Attila.

Kis lépés ez Abasárnak, de nem lesz saras az út az arra gyaloglóknak, tette hozzá a polgármester.