A védegylet egy másik szabályszegésre is figyelmeztet. A vad zavarásáért vadvédelmi bírság is kiszabható, ugyanis az illegális agancsgyűjtőre, mi több, megvalósulhat a szintén Btk. szerinti – akár börtönnel is sújtható – állatkínzás törvényi tényállása is.

A hullajtott agancs – a pénzben kifejezett, vadgazdálkodási, illetve ennél is magasabb forgalmi értéke mellett – fontos információval is bír a vadgazdálkodó számára. Mégpedig az adott egyedre és az állományra vonatkozóan, a gyűjtés ezért is folytatható kizárólag a vadászatra jogosult engedélyével – szögezi le közleményében az OMVV.