A fenti vélekedést osztja Sipos Jánosné polgármester asszony is, aki elmondta: az 1950-es évektől kezdődően sokszor a mostaninál kevesebb eső is óriási problémákat okozott, a feljegyzések szerint szinte minden esztendőben árkolni és homokzsákozni kellett, de ily módon sem sikerült teljes egészében mérsékelni a károkat.

– Borzalom volt – jellemezte egyetlen, ámde hatásos kifejezéssel a korabeli állapotokat a település első embere.

A helyzet akkor fordult kedvezőbbre, amikor 2013-ban – miután az ezredforduló táján átadták az önálló szennyvíztelepet és gerinchálózatot – az árvízhelyzet megoldása terén is mérföldkőhöz érkeztek: töretlen kitartásuk eredményeként megépülhetett a 20 ezer köbméteres árapasztó záportározó és a csapadékvíz-elvezető hálózat. Megtörtént a belterületi árkok burkolása is, s ezek mellett „belefért” még az is, hogy felújítottak négy utcát és két járdaszakaszt.

A beruházások összértéke 356 millió forint volt, s több évtizedes problémát oldottak meg ezáltal, hiszen a hatalmas vízgyűjtő területtel rendelkező Ágói patak már többször okozott kellemetlenségeket a helyiek számára. A lezúduló víz elleni cselekvés létfontosságú volt, hiszen meg kell védeni a lakosságot – nyilatkozta annak idején lapunknak Sipos Jánosné.

A csapadék elleni védekezés 2021-ben folytatódhatott, amikor újabb sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat további félmilliárd forintot kapott a belvíz elvezetésére. Az összegből tavaly hat kilométernyi vezetékrendszer készült el, ám megmaradt nettó 47 millió forint, amiből hamarosan rendbe tehetik az Ágói pataknak a régi polgármesteri hivataltól az egészségházig tartó szakaszát. Ez főként mederburkolást jelent.

Az építőelemeket már a helyszínre szállították. Jelenleg a hatósági engedélyekre várnak, hogy elkezdődhessen a munka, s bíznak abban, hogy utóbbira mielőbb sor kerül majd. Ha végeznek, elmondhatják, hogy a községet érintő védekezés kétharmadával végeztek, de a fennmaradó részt is szeretnék – ugyancsak pályázati forrásból – megvalósítani.

Örvendetes hír az is, hogy Szabó Zsolt országgyűlési képviselő bejelentette: a rózsaszentmártoniak 261 milliós állami támogatást nyertek a pincesorhoz vezető külterületi út rendbetételére. Ehhez az önkormányzat hozzáteszi az önerős 13 millió forintját, és ha az engedélyek is rendelkezésre állnak, megtörténhet a több mint két kilométeres külterületi szakasz burkolása – közölte Sipos Jánosné.