Farkas Attila reagált az EVAT Zrt. közleményére, szerinte szabálytalanságról van szó.

Mint írta, az EVAT Zrt., hogy leplezze mulasztását, a csütörtökön valótlan tartalmú információt adott a meghiúsult igazgatósági üléssel kapcsolatban. Szeretné tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy miért is nem tudták az ülést megtartani.

Szavai szerint az EVAT Zrt. lépéseit eddig is szabálytalanságok sorozata kísérte, sorozatosan figyelmen kívül hagyják a jogszabályi előírásokat és a saját belső szabályaikat is. A meghívót az ülés előtt 8 nappal kell kiküldeni, amelyhez csatolni szükséges a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket is.