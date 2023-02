Ahogy arról már beszámoltunk, számos elismerést tudhat már magáénak, és az alkotó nem számított rá, hogy ilyen sikereket ér el filmjével.

Arra végképpp nem gondolt, hogy majd pont Cannes-ban kapja meg a Legjobb rendező díjat egy olyan zsűritől, aminek az elnöke – az Amerikai Filmakadémia tagja és a Diák Oscar részleg kiemelkedő személye – a magyar származású Lawrence David Foldes.

– Az is igen meghatott, hogy az afrikai miniállam, Etioni királynője, Angelique Monet által alapított Artisan Festival World Peace Initiative, a humanitárius filmek Cannes-ban megrendezett fesztiválján különdíjat kapott az alkotásom, amelynek én voltam egy személyben az írója, a rendezője és a producere is – jegyezte meg Kovács Klaudia, aki arról tájékoztatta portálunkat, ezúttal San Diego-ba kapott meghívást, s alig várja, hogy levetítsék a filmjét ott is.

A 12. San Diego-i Nemzetközi Mobilfilm Fesztivál április végén rendezik meg.

Ahogy azt a fesztivál honlapján írják, két hivatalos filmes versenyük van: a Játékfilm- és a Rövidfilm-verseny. A fő versenyen kívül van egy új kategória, amelyet 2022-ben vezettek be, ez pedig az Újonc-díj, amely kezdő filmeseknek szól.

A Brown Paper Bag a rövidfilmek kategóriában indul.

A filmet mi is megnéztük, s beszámoltunk róla. Kovács Klaudia egyszemélyben az írója, a rendezője és a producere is a kisfilmnek, melynek készültekor – a pandémia miatt – először forgatott komoly felszerelés nélkül, pusztán egy mobiltelefonnal és minimális stábbal.