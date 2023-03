Az édesapa elmondta, hogy hegyet nem szokott mászni, az távol áll tőle, de rendszeresen túrázik.

– Az elmúlt két-három hónapban intenzívebben teszem mindezt, s a felkészülés része lett a kocogást is. Legalább heti 3-4 alkalommal edzek, hiszen a hazai hétköznapi kondícióhoz képest plusz erőre lesz szükség. Egy kis fogyást is elterveztem, mert a hegyre nem érdemes plusz kilókat magunkkal cipelni. Nem volt ugyan túl sok felesleg rajtam eddig sem, de az indulásig 6-8 kilogrammot mindenképpen szeretnék leadni. Elég magasan, 5500 méteren van a Kancsendzönga alaptábora. Még ilyen magasságban nem voltam, és nem tudom, a szervezetem hogy fog erre reagálni. Remélem, azért bírni fogom a megterhelést. Az alaptáborban sok időt nem szándékozunk eltölteni, valószínűleg nem is éjszakázunk ott – tűzte hozzá.