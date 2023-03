– Korán lezártuk a talajt, hogy megvédjük a kipárolgástól, de ha nem esik, megint nagy baj lesz. Az elmúlt több mint egy hónapban egy-két milliméter, meg egyszer megmérhetetlen mennyiség esett. Az erősödő napsütés, a szél is szárítja a talajt. Ezért kellett lezárni azt, hogy minél kisebb legyen a felülete, s a kapilláris csövekben ne mozogjon a víz. Korábban azért esett jócskán. Az őszi búzának és az őszi borsónak nagyon jót tett az enyhe tél és a sok csapadék, mivel hidegházi növény mindkettő. Azok egyelőre teljesen rendben vannak. Most intenzíven megy a vetés nálunk. A lucernát korán el kellett vetni, amíg kellően nedves a volt föld, nem várhattunk a csapadékra. Emellett az édeskömény és a sárgarépa vetését végezzük, mindkettőt magra termeljük. Jelenleg az is probléma, hogy ha valaki kiszórta már a szilárd műtrágyát, arra is kellene a bemosó eső. Mi sokkal inkább folyékony műtrágyát használunk. Rápermetezzük a növényekre, az felhalmozódik a levélben, és amikor csapadékot kap a növény, akkor feldolgozza a szert. Tehát nem illan el a hatóanyag a levegőbe, kicsi a veszteség – magyarázta Kozma Attila.