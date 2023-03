Ahogy arról már beszámoltunk, Besenyőtelekről jöttem, mesterségem címere címmel indult programsorozat a helyi önkormányzat szervezésében nemrégiben. A sorozat részeként besenyőtelkiek mutatják be érdekes hobbijukat, munkájukat.

Urbánné Tuza Éva alpolgármester ötlete alapján indult el a sorozat, ő mesélt róla a portálunknak korábban, hogy mi hívta életre ezt az ötletet.

– A covid miatt nagyon bezárkóztunk az elmúlt években, szerettük volna újra felpezsdíteni a közösségi életet. A településünkön sok olyan ember van, akik hobbiból rendkívüli dolgokat hajtanak végre, őket kívánja bemutatni ez a programsorozat. Így jobban megismerhetjük egymást, és a járvány, valamint a virtuális világban eltöltött idő után most végre személyesen tudunk találkozni – mondta Urbánné Tuza Éva.

Festő, mézeskalács készítő is tartott már előadást, s az ünnepek előtt egy hosszú-hosszú évek óta életben tartott hagyományt mutattak be: a szentcsalád járását vitték be a könyvtár falai közé.

Kedden Dani Marcell fogathajtó állt a közönség elé, számoltak be róla az önkormányzat közösségi oldalán.

– Marci a családi hagyományt folytatta, kezdetekben szórakozásból, majd ahogy jöttek az eredmények, úgy vált egyre komolyabbá számára a versenyzés. Szavaiból sugárzott a lovak szeretete és tisztelete. A fiatal versenyző kitartásáról és tehetségéről tanúskodik, hogy szép sikereket ért el, de neki is voltak kudarcai, mikor a versenyzés feladásáról gondolkodott. Jelenlegi célja, hogy 2023-ban a válogatott keret tagja legyen – közölték.

Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, családtagok, vendégek, lovas barátok egyaránt érdeklődve hallgatták a beszámolót.