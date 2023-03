Darab Anitától megtudtuk, december 31-ig kell megvalósítaniuk a pályázatban foglaltakat, megszerezni a működési engedélyt. Szoros a határidő, de bíznak abban, hogy minden flottul megy majd. Kezdik megkeresni a családban élőket, illetve várják a jelentkezőket is a szolgáltatásra, ha azok év végéig meglesznek, január elsején el is indulhat a támogatott lakhatás és a nappali intézmény. Két lakást, illetve két családi házat szemeltek ki ezekre a célokra, szeretnék ezeket megvásárolni, illetve a lakók ellátási igényéhez mérten átalakítani, például akadálymentesíteni. A szolgáltatás elindításához keresnek majd szociális szakembereket, illetve gyógypedagógust is.

Az intézményvezető szerint a fogyatékkal élők környezetében tervezik érzékenyítő programok megtartását, ilyet egyébként is végeznek, például iskolákban is. Fontos ugyanis, hogy őket elfogadja a társadalom, hiszen sokszor nincsenek szem előtt. A nagy intézmények kitagolási programját 2036-ig kell megvalósítani hazákban.