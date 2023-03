A közösségi közlekedési rendszer a városban összesen 20 hagyományos biciklit kínál majd bérlésre, amelyeket a 2 gyűjtőállomás egyikén lehet kölcsönözni, majd bármelyik állomáson leadni.

Az egyik állomás a Felsővárosban, a Kallómalom úton található, míg a másik a Belvárosban, az Árva köznél. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a már meglévő kerekpárutak közelében legyenek az állomások, illetve a jelentős szintkülönbség elkerülése is követelmény volt, mivel hagyományos biciklikkel működik a rendszer. Továbbá a Felsővárosból a Belváros irányába tartó munkavállalók napi bejárásának könnyítése is cél volt a helyszínek kiválasztása során.

Mindkét állomás 10 hagyományos biciklivel, 15 hibrid dokkolóval, illetve egy-egy vezérlőoszloppal rendelkezik. Az Eger Bringa rendszer használata regisztrációhoz kötött lesz. Alkalmi és rendszeres felhasználók is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Eger Bringa rendszeréhez tartozni fog egy weboldal és egy applikáció is, ami segíti a felhasználókat a jegyvásárlásban, illetve a rendszer használatában, megismerésében is.