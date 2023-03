– A település határában, a 2505. sz. főúton, Répáshuta irányába kőomlás miatt az út le van zárva, a lezárt szakaszt a buszforduló felé lehet kerülni. A takarítási munkálatokat a közútkezelő hamarosan megkezdi – ezt Felsőtárkány Község Önkormányzata egy Facebook-bejegyzésben írta még 2021. február 21-én. Akkor a „kerülőút” minőségére tekintettel azt kérték, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az útszakaszon. A sofőrök vélhetően azóta is fokozott figyelemmel közlekednek a kanyarban, ugyanis az eredetei útszakaszt azóta sem adták vissza a forgalomnak, immár több mint két éve.

A Magyar Közút vármegyei szervezetétől úgy tudjuk, a 2505-ös számú út melletti sziklafal területe az Egererdő Zrt. kezelésében van, s mivel ők a veszélyt nem tudták azóta sem elhárítani, így a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem engedhette vissza a forgalmat az útra. Ám úgy tűnik, nemsokára visszatérhet a forgalom a régi kerékvágásba. Az Egererdő Zrt. ugyanis most azt írta portálunknak, idén helyreállíthatják a szakaszt.

– A sziklaomlás okainak kivizsgálásáról szakértői tanulmány készült, ami még további pontosításokat igényel. Ezt követően terveink szerint még 2023-ban elvégezzük a teljes helyreállítást. Az erdőgazdaság felvette a kapcsolatot a közútkezelővel is – közölték érdeklődésünkre.

A fenti sorok alapján tehát az autósok hamarosan a kanyargós kitérő nélkül haladhatnak Répáshuta irányába, ahol a Bükki Csillagda és számos túraútvonal megközelíthető, az eredetileg buszfordulóként funkcionáló terelőutat pedig vélhetően visszakaphatja használatra a tömegközlekedés. Hogy mitől omolhatott le a sziklafal, arra is rákérdeztünk, de újabb kérdéseinkre még nem kaptunk választ az Egererdőtől. A fő út mentén halad a felsőtárkányi via ferrata is, amelyet éppen az omlás idején készítettek s tavaly adtak át.

Egyébként két éve tél végén az M25-ös autóút mellett, Andornaktályánál is történt egy omlás, bár ott a föld csuszamlott meg. Szarvaskő után, a 25-ös főút egy részén szintén földet és köveket mosott ki ekkoriban az eső az út alól, jókora szakaszon. Azokban a hetekben sok volt a csapadék, illetve intenzíven váltotta egymást a fagyás és az olvadás. A közút az M25-ös környéki rézsűcsúszásokat garanciális meghibásodásokként írta le, ezeket jelezték az építtető NIF Zrt.-nek, rövid idő alatt rendbe is tették a környéket. A 25-ös főút menti támfaldőlés helyszínét szintén felmérték, de a helyreállításhoz kiviteli tervre is szükség volt, itt bonyolultabb volt a helyzet.