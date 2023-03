Hetedik alkalommal rendezik meg a városban a futófesztivált és az egészségnapot, amelyekre az idén április 22-én kerül sor. A rendezvény délelőtt 9 órakor kezdődik majd, a Damjanich középiskola (DISZI) előtti parkolóban gyülekeznek majd a sportolók, s az épületben várják az egészségügyi szűrésre – egyebek mellett vércukorszintmérésre, vagy EKG-vizsgálatra –jelentkezőket is.

Az eseményen alkalmanként több százan vesznek részt, a futamokon az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály képviselteti magát, így idén is várják a sportolni vágyók jelentkezését április 16-ig. Most is három különböző hosszúságú távra lehet nevezni. A program közös bemelegítéssel kezdődik, majd az óvodások és az általános iskolások futnak különböző távokon, délután egykor pedig elrajtol a hetedik félmaraton. Erre mindig várják a bátor, lelkes, sportolni vágyókat: az 5 kilométeres távra korhatártól függetlenül bárki jelentkezhet, a 10,5 kilométeresre a 10 év fölöttiek, a 21 kilométeresre pedig kizárólag a 14 év fölöttiek.

A futófesztivál napján útlezárásokra is kell számítani. Az autósoknak már a jelezett napot megelőző péntek éjféltől szombat délutánig kerülniük kell az érintett útszakaszt. A Mikszáth téri és a DISZI parkolótól a Honvéd utcáig teljesen lezárják az utat, míg részleges lezárásra lehet számítani az István király, és a Széchenyi utcában.

A rendezvény ideje alatt a szervezők a polgárőrség segítségével mindent megtesznek a futók biztonsága érdekében, egyben kérik a lakosság és az autósok türelmét a lezárások ideje alatt, valamint hogy az érintett utcákban ne parkoljanak.