Március 25-én, szombaton a regéci várban emléktáblát avatnak Kelemen Csaba színművész munkássága előtt tisztelegve. A megemlékezés délután fél egykor kezdődik a regéci önkormányzat, az Agria Játékok Kft. vezetése és a Hun Fokos Szövetség támogatásával és szervezésében - tudtuk meg Kelemen Csabáné Lengyel Edinától, a színművész özvegyétől.

Az egri Gárdonyi Géza Színház színművészére máig sokan emlékeznek szeretettel és hálával. Özvegyétől megtudtuk, hogy a megemlékezés apropóját az adja, hogy nagy történelmi elődeink - Dobó István, II. Rákóczi Ferenc fejedelem - személyisége is nagy hatással volt a művészre. Mindig is közel érezte magához a sorsfordító hősöket, ezért szívügyének tartotta, hogy történelmünk eme nagy alakjairól is készüljön a mai kor emberét is elgondolkodtató, egyúttal magával ragadó színpadi előadás, musical formájában.