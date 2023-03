– Felgyorsult világunkban figyelnünk kell a hírversenyre is fő alapelveink mellett, mely szerint hitelesen, tisztességesen, felkészülten közvetítsük olvasóinknak a megye történéseit. Ugyanakkor azt is vállaltuk, hogy igyekszünk azon kiemelkedő személyeket és közösségeket is bemutatni, kik környezetükben értéket teremtenek, maradandót alkotnak. Viszont éppen ebben a felgyorsult világban talán kevesebb figyelmet kapnak – mondta Kühne Gábor, a Heves Megyei Hírlap és portálunk főszerkesztője csütörtökön, az Év embere és az Év sportolója díjátadón Egerben, a megyeházán. Kiemelte, a fentiek miatt indult a Hét embere sorozat s ugyanezen okból az Év embere szavazást.