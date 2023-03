- Egy hete mutatták be, hogyan fognak kinézni, a zsűri elfogadta, most az elsőt fölrakták, a fogódzók aljára és tetejére egy-egy díszgömb is kerül majd. A lépcső 190 éve létezik, eddig nem volt igény a kapaszkodókra, fontos döntés volt, merjünk-e ne tervezni és akkor mit szól hozzá a hatóság, vagy legyen, s milyen. Egyébként a lépcsőt is rendszeresen föl szokták újítani, az eddig alkalmazott bogácsi, illetve szomolyai tufakő ugyanis szétfagyott, 20-25 évet bírt. Most mélységi magmás kőzetből készült a lépcsősor, várhatóan 200 évet fog szolgálni – mondta lapunknak Rudolf Mihály.