A szolgáltató cég emlékezetet arra, hogy február elején szinte az egész országban 100 kilométeres óránkénti sebességet meghaladó, orkán erejű szél tombolt. A viharos szél miatt a villamos vezetékekre dőlő fák, a leszakadt ágak, kitört oszlopok számos helyen vezetékszakadást idéztek elő, ami kiesést okozott a szolgáltatásban. Extrém időjárási körülmények között, különösen hegyvidéki terepen az üzemzavarok elhárítása is nehezebb és hosszadalmasabb. Éppen a fogyasztók zavartalan villamosenergia-ellátásának biztosítása és a települések közötti hálózaton fellépő üzemzavarok számának csökkentése az elsődleges célja a szabadvezetékek földkábelekkel való kiváltásának, ami most meg is valósult az Északi-középhegység középső és keleti szakaszának jelentős részén.

Ezek a beruházások környezetvédelmi szempontból is fontosak, hiszen azzal, hogy földkábelek épültek a szabadvezetékek helyére, számottevő terület került vissza a természethez, és elkerülhetők a szabadvezetéki hálózaton előforduló áramütéses madárbalesetek is. A beruházásokat a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.