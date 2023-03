Jánosi Zoltán, a Momentum egri elnöke konkrét adatokkal is szolgált az aláírásgyűjtést illetően. Mint kiderült, a párt 7713 aláírás gyűjtött össze.

- Harminc nappal ezelőtt letettünk egy vállalást, tettünk egy ígéretet az egri embereknek. Már akkor előre elmondtuk, hogy mindezt hangosan, sok aktivistát bevetve fogjuk megtenni. A tevékenység elérte a célját. A legfontosabb most a köszönet és a hála, elsősorban azoknak, akik aláírták a kezdeményezést, másodsorban pedig azoknak, akik vállalták, hogy segítenek bennünket a munkában. A szemünket továbbra is nyitva kell tartanunk, mert a végső döntés még nem született meg arról, hogy melyik nyomvonal valósul majd meg - emelte ki.

A politikus arról is szót ejtett, hogy az elmúlt napokban mindent félretéve kizárólag az egriekért dolgoztak, ennek érdekében pedig civilek és pártok fogtak össze.