Berkes Béla arról is beszélt a pétervásárai interjúban, hogy „igazi putriban, a cigánytelepen” nőtt fel, majd egyetemet végzett. Őszintén elmondta, hogy az utóbbi időben már ki akart szállni ebből az egészből, ráadásul a bevételek is visszaestek. A gazdasági helyzet nehezebbé vált, emiatt egyre kevesebb szexre éhes vendég jött, és Berkes tartott tőle, hogy ez tartós tendencia lesz. Egyébként is jobban szerette a hivatalos állását. A dilemmát csak az okozta, hogy a lakásokkal négyszer többet keresett mint a tévézéssel.