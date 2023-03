– Minden ilyen kezdeményezést üdvözlök, de ez felelősséggel is jár. Politikai haszonszerzésre és adatbázis szerzésre ezt használni nem lehet. Az elmúlt hónapokban többször egyeztettem az építési és közlekedési minisztériummal. Létrehoztam egy honlapot, amely szombat reggel hat órától lesz elérhető. A www.egriekvelemenye.hu oldalon az új, harmadik nyomvonal tervezetet is megosztom a térképen. Ezt a tervezőkön és a minisztériumon kívül még senki nem látta. Szakmai leírást is mellékelek, amely segítheti az egrieket a döntésben. Kérem, minél többen nyilatkozzanak meg azok, akik majd napi szinten használják ezt az utat, írjanak nekem - javasolta. Majd arra is rámutatott, az a belső nyomvonal, amely ellen aláírást gyűjtöttek a kertvárosi civilek, véleménye szerint már régen nem létezik.

A Momentum helyi szervezete is tartott ma (március 16.) egy sajtótájékoztatót: