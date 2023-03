Idén 25 kiállító mutatkozott be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Karriernapján a B épületben kedden. Az eseményen nem csak a munkáltatókkal találkozhattak személyesen az érdeklődők, sor került kerekasztal beszélgetésekre és próbainterjúkra is, illetve a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda, a KoMeTi is kitelepült, hogy jó tanácsokkal lássa el a résztvevőket. A kerekasztal beszélgetések mellett a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkaerő-piaci referense, Pappné Ambrus Katalin a vállalkozóvá válás lehetőségeiről és kihívásairól is szólt az érdeklődőknek.