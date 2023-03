Fontosnak tartják például, hogy a diákok tisztában legyenek a kiberbiztonsággal, hiszen ez az ő védelmüket is szolgálja, ezért ilyen ismeretekkel is bővíthetik tudásokat a Neumann-napok alkalmával. Gyógyszerkutatásról is szó esett, valamint természetvédelemmel, egészségüggyel kapcsolatban is lehetőség nyílt a tudás bővítésére. Elsajátíthatták például az újraélesztés technikáját a tanulók, de olyan izgalmas témák is előkerültek, mint a Star Wars és egyéb hollywoodi filmek technikai hátterei, szerkesztési munkálatai.