- Azok is jelentkezhetnek bátran, akik szemetelni is szoktak, jóvá téve ezzel korábbi felelőtlenségüket. Most mindenki és bárki tehet a környezetünkért! - írja közösségi oldalán a falu vezetője, aki azt is hozzáfűzte: hálásak az akcióért, mert ezáltal tisztább lehet az ország. Másfelől nézve pedig ez egy örök szélmalomharcnak tűnik. Az akcióval mintha arra biztatnák a szemetelőket, hogy vigyétek csak bátran, majd tavasszal helyettük mások összeszedik!