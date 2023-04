"Mivel meggyőződésünk, hogy a jelen helyzet sem a falu, sem a benne élők érdekeit nem szolgálja, szükségesnek tartjuk a képviselő-testület feloszlását, és új választás tartását. Évekig próbáltunk polgármester úrral együttműködni, egyeztetni, együtt dolgozni a faluért, de ez a közös hang már egy ideje hiányzik."

– Kértem a testület tagjait, hogy a problémákat velem osszák meg, hogy azonnal tudjunk reagálni. Sajnos a kommunikáció valóban elsiklott – mondta Előházi Péter.

"Az alapvető pénzügyi-gazdasági rövid és hosszú távú program tervezésének hiánya, valamint a felelőtlen, sokszor igencsak tékozló gazdálkodás helytelen irányba vitték az önkormányzat pénzügyi-, költségvetési politikáját, ezzel hátráltatva a falu fejlődését, veszélyeztetve a közintézmények fenntartását."

– Az önkormányzat költségvetése minden évben egyhangú támogatással lett elfogadva. Minden nagyobb kiadásokról és beruházásokról mindig a képviselő-testület döntött, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei tartalmaznak – válaszolta Előházi Péter.

"Ha összehasonlítjuk Mátraszentimrét a bennünket körülvevő településekkel, jól látható a különbség: míg máshol fejlődik a település, ez a mi falunkról aligha mondható el. Ami fejlesztés történik, az a Sípark, helyi vállalkozások és a szlovák kisebbségi önkormányzat javára írható. "

– Mátraszentimrén nincs kisebbségi önkormányzat. Mátraszentimrén Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működik, mely a helyi iskola és óvoda fenntartója, és szoros kapcsolatot ápol a Mátraszentimre Községi Önkormányzattal. Az elmúlt időszakban az iskola és az óvoda felújítására, valamint közösségiház vásárlásra és felújítására, és a Háromfalu templomának tetőcseréjére és homlokzatának javítására nyert kormányzati támogatást.

Önkormányzati pályázatok az elmúlt években:

2020. Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközök:

AP 800 pótkocsi 5 millió 358 ezer 230 forint

GLO W8 ágaprító 952 ezer 500 forint

Motyl gumihevederes sószóró 800 ezer 100 forint

2021-2022. Magyar Falu Program Szolgálati rendőrlakás korszerűsítése 10 millió 685 ezer 443 forint

Fejlesztések:

Belterületi utak javítása:

Mátraszentimre, Maléter Pál utca - 2020.

Galyatető, Károlyi Mihály utca - 2022.

Mátraszentimre, Darázshegy utca - 2022. – sorolta Előházi Péter.

"Mindez annak fényében még inkább megdöbbentő, hogy a környező falvak lakosaira számolva átlagosan négyszer kevesebb pénzből gazdálkodják ki a működésüket és fejlesztésüket, mint Mátraszentimre. Mátraszentimrén 900 ezer forint lakosonkénti bevételből gazdálkodunk. Gyöngyössolymoson 230 ezer forintból gazdálkodnak, miközben a közintézményeikre nálunk többet költenek. Bodonyban ez 190 ezer forint fejenként és ebből buszbeszerzésre, épületfelújításra is futotta. Parádsasváron 250 ezer forint ez az összeg, míg Parád 300 ezer forint. A végtelenségig sorolhatnánk."

– A Mátraszentimre Községi Önkormányzat hat településből áll: Galyatető, Mátraszentlászló, Mátraszentistván, Mátraszentimre, Bagolyirtás és Fallóskút. Bár az állandó lakosok száma 453 fő, az üdülőházak száma meghaladja az 1200-at. Ha így osztjuk szét a költségvetést, akkor a lakosonkénti összeg átlagosan 147 ezer forint. Gyöngyössolymossal, Bodonnyal és Parádsasvárral szemben Mátraszentimre iskolát és óvodát, orvosi rendelőt és konyhát üzemeltet. Mátraszentimre belterületi útjainak hossza 45 kilométer, mely nagyságrendileg a három felsorolt település belterületi útjainak összegével egyezik meg – magyarázta Előházi Péter.

"Hiába jártuk be tavaly több alkalommal is a falut, feljegyezve a tennivalókat, hiába foglaljuk testületi határozatokba is a feladatainkat, azok legnagyobb része nem valósul meg. Bűnbakok persze mindig vannak, (az előző vezetés, a covid, a lassú hivatalok, stb.)"

– A 2020-as covid járvány nem csak a mi önkormányzatunk gazdálkodását rázta meg. Valóban probléma az áramszolgáltatóval való akadozó együttműködés, és a településegyüttes elavult ivóvíz- és szennyvízhálózata. Csak Mátraszentistván három utcájának víz- és szennyvíz fejlesztése közel 250 millió forintba kerülne. Ez az összeg egyelőre nem áll rendelkezésre az önkormányzatnál – felelte Előházi Péter.