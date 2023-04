A hirado.hu videója szerint az egri egyetemista lány azzal kezdte beszédét, mennyire nem egyszerű napjainkban fiatal felnőttnek lenni ebben a rohanó világban. Saját bevallása szerint Nagy Krisztina, amikor fáradtan ül be az előadásokra, elég neki felnéznie a termekben lévő feszületre, és feltennie a kérdést,

Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek?

Krisztina elmondta, hogy nyugalommal tölti el, hogy katolikus egyetemre jár, ugyanis így nyugodtan gyakorolhatja a hitét. Azzal, hogy az egyház bevonódik az egyetemi életbe, közelebb hozza a fiatalokhoz Istent.

Az egri lány teljes tanúságtételét a 18. perctől hallgathatják meg:

Mint korábban is írtuk, Ferenc pápa Magyarországra látogatott, és vármegyénkből többen is elutaztak találkozni vele. Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjai busszal utaztak Budapestre, és egri kispapok is asszisztálhatnak a Szentatya miséjén.