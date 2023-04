– Nagyon örülünk, hogy több mint kétszer annnyi partnerrel tudtunk idén együttműködni. A rendezvény mögé állva szó szerint özönlöttek az eseményre, így több mint 30 helyszínt sikerült kialakítani a mai napra. Ennek okán a tavalyi látogatószámot is meg tudtuk duplázni. Nagyon fontos fejlemény tavalyhoz képest, hogy most már nemcsak Gyöngyösről, de messzebbről is tudtunk gyerekcsoportokat idehívni. A felsőtagozatos általános-, illetve a középiskolásokat idén is autóbuszokkal szállítottuk a helyszínre. Délután vártuk az egyetemistákat és felnőtteket, a családokat. Az esemény mintegy 150-200 üzenetetet közvetített a látogatók felé, amiből mindenki az életkora, a tudása alapján tudott többet-kevesebbet befogadni. Bizakodunk, hogy a programunk segítségével tovább tudunk harcolni azért, hogy megálljon a globális felmelegedés. Erre van esély. Magyarország ugyan kis állam, de a nagy országokkal együttműködve mi is tudunk ebben segíteni. Egy-két évtized alatt a felmelegedés üteme így lassulhat, már ez maga egy pozitív eredmény. A másik jó hír, hogy az ózonlyuk is elkezdett zárni fölöttünk, vannak eredményei a bolygónk védelmét célzó törekvéseknek. Rengeteg persze a tennivalónk a Föld megóvása terénk, amit a nap során meg is jelenítettünk a látogatóknak. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a diákoktól és a családoktól is. Ahogy közeledett az esemény, egyre jobban beteltek a látogatási időpontok – részletezte Nagy Róbert.