Idén bővítették a lehetőségeket azzal, hogy megkérték a hagyományápolókat: készítsenek fotókat, s töltsék fel azokat a közösségi oldalakra. Boldogon éltek a lehetőséggel, s a település platformjait ellepték a színes öltözetek: képek a jelenből és a múltból. Van miből merítkezniük, hiszen a Heves vármegyei település egyebek mellett arról is nevezetes, hogy a legutóbbi időkig mindennapi viseletnek számított – és a sajnos egyre fogyatkozó idősek körében számít ma is – a községre oly jellemző öltözék. A népviseletek napján pedig a fiatalok is elővették hagyatékukat, így valóban pompázatos felvételek készülhettek.